Grosse Enttäuschung für Winzer - Wysonntig ist abgesagt

Der Wysonntig am Wochenende vom 25. bis zum 27. September wird dieses Jahr wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. Das Organisationskomitee habe sich schweren Herzens entschieden, auf die Durchführung zu verzichten, wie es in einer Mitteilung heisst. Man werde in den nächsten Wochen beraten, ob der Wysonntig nun ins nächste Jahr verschoben, oder ob bis 2022 abgewartet wird, um im normalen Fest­turnus weiterzumachen. (az)