Wichtige Kirchenwege

Schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts führten nämlich wichtige Kirchenwege am See vorbei. Wie wertvoll der idyllisch gelegene kalte Moorsee ist, hätten schon die Mönche des Klosters Wettingen erkannt, wie eine Quelle aus dem Jahr 1311 belegt. Bis der See schliesslich 1983 von der Gemeindeversammlung Bergdietikon und vom Grossen Rat unter Naturschutz gestellt wurde, vergingen allerdings noch einige Jahrhunderte. Angestossen wurde das, weil vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der See immer mehr an Beliebtheit bei der Bevölkerung gewann und nicht nur in der Region Mutschellen und im Limmattal als beliebtes Naherholungsgebiet geschätzt wird.

«Man hat sehr weitsichtig erkannt, dass der Run auf den See eine Gefahr für ihn darstellt, und suchte nach Wegen zu seinem Schutz», so Milesi. In ihrer Arbeit spricht sie von der «Gefahr der Übernutzung». In dieser Zeit wurde auch eine sogenannte Egelsee-Aufsichts-Person ernannt, welche mehrmals wöchentlich das ganze Jahr hinweg nach dem Rechten sieht und einen Jahresbericht erstellt. Das Amt des Polizei-Aufsehers Egelsee wird heute vom Bergdietiker Jagdaufseher Rudolf Vogel versehen.

Paradebeispiel für Symbiose

«Die Gratwanderung, die nötig ist, um einerseits den See und die ihn umgebende Natur mit vielen seltenen Pflanzen und Tieren bestmöglich zu schützen und andererseits den erholungssuchenden Menschen das Idyll zugänglich zu machen, finde ich besonders spannend», meint Milesi. Diese Gratwanderung sei im Naturschutzgebiet Egelsee in ihren Augen sehr gut gelungen. Zu Recht seien die Bergdietiker sehr stolz auf ihren See. «Auch ich habe durch meine Arbeit den See neu und intensiver schätzen gelernt», bekräftigt sie.

Und zieht in ihrer Arbeit das Fazit: «Der Egelsee kann in meinen Augen als Paradebeispiel für die Symbiose von Mensch und Natur angesehen werden.» Man dürfe aber nie vergessen, dass es weiterhin einen gewissen Effort braucht, um die genannte Gratwanderung sowie die unvermeidlichen Auswirkungen durch die Klimaveränderung zu bewältigen. Milesis ganz persönlicher Effort in Sachen Egelsee hat schon ordentlich Früchte getragen: Ihre Arbeit wurde mit der Note 6 bewertet.