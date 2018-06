Kunstliebhaber schätzten seine radikalen Stilwechsel, denn langweilig wurde es nie um ihn herum. Auch Grafikaufträge tröpfelten wieder herein. Und dann schlich es sich langsam wieder ein, dieses Gefühl des Ausgepresstseins, der inneren Leere, die zum abrupten Wechsel zu den Cartoons führte. Viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man als Künstler ein Burnout bekommen kann. Hofer dazu: «Die gängige Klischeevorstellung lautet, dass der Künstler mittags aufsteht, ein bisschen malt und dann zum Frühschoppen geht.» Dabei: Wer selbstständig ist, muss Ausstellungsorte suchen, Bilder kreieren, sich mit Leuten vernetzen, Adressdatenbank führen usw. «Fünfzig Prozent der ganzen Kunst ist Bürokratie.» Trotzdem bestückte er bis zu 10 Ausstellungen jährlich.

Roman Hofer, der im Thurgau aufwuchs und seit 1999 in Ennetbaden sein Atelier hat, steht am Fenster und blickt auf die Limmat. «Ich bin gerne am Fluss», sinniert er, «das passt zu meiner Lebensphilosophie. Altes wird fortgeschwemmt und Neues angespült. Tag für Tag.» Obwohl er im Gespräch offen und gesellig wirkt, bezeichnet er sich auch als einzelgängerisch. Das habe er von seiner Mutter. Der Vater sei mit 57 an Lungenkrebs gestorben. Dabei habe er noch so viele Pläne gehabt, die er nach der Pensionierung realisieren wollte.

Roman Hofer hat daraus gelernt: «Ich will das Jetzt ausschöpfen, solange ich gesund bin.» Wie zum Beweis, setzt er sich wieder an den Schreibtisch, und nimmt den Bleistift in die Hand. Blödsinn im Kopf habe er genug, dazu eine kreative Hand, bekundet er; und kichert wie ein Schulbub, der einen neuen Streich ausheckt. Der Mann hat ganz offensichtlich wieder Spass am Leben.