Gesperrter Friedhof, nicht geräumte Gehwege – die ungeahnten Folgen des grossen Schneefalls

Der Friedhof Liebenfels in Baden ist nach dem starken Schneefall bis auf weiteres gesperrt. Werkhof-Leiter Thomas Stirnemann, der auch für den Friedhof zuständig ist, braucht keine Worte, um vor Ort über die Gründe aufzuklären: Er muss nur auf jene Bäume zeigen, deren Äste abgebrochen sind. Einige drohen über Wegen und Grabfeldern herabzustürzen. Andere liegen bereits im Schnee. «Solche Äste sind mindestens 200 Kilogramm schwer. Nicht auszudenken, wenn sie aus grosser Höhe hinunterfallen und jemanden treffen würden», sagt Stirnemann.

Rollstuhlfahrer beklagen ungeräumte Gehwege

Ursula Steiner leitet die Insieme Region Baden-Wettingen, eine Anlaufstelle für Menschen mit Beeinträchtigung. «Wegen Corona sind wir eh schon grösstenteils nur zu Hause. Bei dem wunderschönen Wetter am Wochenende wollten alle raus, den Schnee geniessen. Aber Rollstuhlfahrern war das leider nicht möglich», sagt sie. Mehrere hätten ihr erzählt, dass ein Vorankommen mit dem Rollstuhl schlicht unmöglich gewesen sei: Die Fusswege seien anfangs gar nicht vom Schnee befreit gewesen und damit für Rollstuhlfahrer unbefahrbar.

Steiner: «Als die Wege dann weitgehend freigeräumt waren, bestand weiterhin das Problem, dass Rollstuhlfahrer die Strassen nicht queren konnten: Durch die Räumungsfahrzeuge sind Schneemaden bei den Fussgängerübergängen entstanden. Wo andere einfach einen grossen Schritt machen, müssen Rollstuhlfahrer rübergetragen werden oder kehrtmachen.» Sie würde sich wünschen, dass dieser Umstand bei den Räumungen der Strassen zukünftig berücksichtigt wird.

Wo wird der Schnee als Erstes geräumt?

In Baden ist der Werkhof für die Räumungen der öffentlichen Strassen und Wege zuständig. Thomas Stirnemann räumt ein, dass man am Wochenende mit dem Winterdienst in Anbetracht des «aussergewöhnlichen Schneefalls» nicht nachgekommen war. Der Werkhof macht auf seiner Website mittels «Dringlichkeitsstufen» deutlich, welche Räumungsarbeiten oberste Priorität haben.

So werden als Erstes – im Zen­trum beginnend in Richtung der Aussenquartiere – die Hauptverkehrsachsen vom Schnee befreit. Dabei orientiert sich der Werkhof an den Buslinien. Auch Strassen zum Bahnhof, Spital, zur Polizei und Feuerwehr haben höchste Priorität. Gleichermassen wird versucht, Fuss­gänger- und Velowege freizuschaufeln. Bei lang anhaltenden Schneefällen, wie wir sie zuletzt erlebt haben, wird nur eine Gehwegseite geräumt.