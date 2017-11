Sepp Schmid: Wir hatten unser Schlafzimmer auf der Turmseite. Deshalb hörten wir, wie der damalige Polizist Müller mit seinem Schäferhund und dem Essen um fünf Uhr früh die Treppen hinaufstieg und den Riegel der Gefängniszelle wegschob. Manchmal hörten wir in der Nacht die Insassen auch schreien. Und einer der Burschen war so schmal, dass er durch das Fenster passte und sich an einem Wasserschlauch abseilte. Nur war der Schlauch zu kurz, er fiel und brach sich diverse Knochen.

Und wie war das für Ihre Kinder?

Wir sprachen nicht oft mit ihnen darüber. Deshalb kriegten sie es auch nicht so mit. Nur an Weihnachten oder Ostern fragten sie manchmal, wer denn da so schreit, wenn die Frauen und ihre Kinder am morgen Früh weinend unter dem Turm standen und hinaufriefen ‹Papa, wann kommst du wieder nach Hause?›. Ich antwortete meinen Kindern dann, dass sie den Vater vermissen würden, der nun im Turm sitzt, da er bei Rot über die Ampel gefahren war. Ich konnte ja schlecht sagen, dass da Mörder eingesperrt waren.