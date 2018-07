Aufwertung für Altstadt

«Wir stehen voll und ganz hinter den Zugeständnissen», sagt Gemeindeammann Gretener und fügt an: «Schade nur, dass es so lange gedauert hat, bis man sich auf eine gemeinsame Lösung einigen konnte.» Er sieht keine Hürde darin, dass der Durchgangsverkehr mit neu 1500 Fahrzeugen pro Tag definiert ist. «Sobald die neue Umfahrung eröffnet ist, wird die Altstadt für den reinen Durchgangsverkehr sowieso uninteressant.» Die Sperrung der Altstadt zu Spitzenzeiten für den motorisierten Verkehr und die Umwandlung der Hauptgasse in eine Begegnungszone mit Tempo 20 sollen unter anderem dazu beitragen, dass der Verkehr stark gedrosselt wird.

Auch das Aufwertungsprojekt für die Altstadt soll den Verkehr mindern: Die Gemeinde hat sich in der Vereinbarung verpflichtet, den Stimmberechtigten einen Kredit für die Detailplanung vorzulegen. «Das wird an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 27. September der Fall sein», sagt Gretener. Gleichzeitig wird der Gemeinderat einen Planungskredit für den Zentrumsbereich beantragen. Damit sollen die Birrfeld- und die Lenzburgerstrasse, die nach der Eröffnung der Umfahrung ins Eigentum der Gemeinde übergehen, analysiert und ein Aufwertungsprojekt erarbeitet werden. Zudem wird das öV- und Parkierungskonzept überarbeitet.

«Mit den beiden Planungskrediten wollen wir die zukünftige Entwicklung Mellingens umfassend planen und aktiv angehen», sagt Gretener. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, dass nach Inbetriebnahme der Umfahrung attraktive Verbindungen zwischen der Altstadt und der ganzen Zentrumszone geschaffen werden. «Wir wollen eine attraktive Altstadt, die von der Bevölkerung und Besuchern möglichst einfach erreicht werden kann.» Dies auch im Hinblick auf die Gewerbetreibenden, die sich heutzutage in einer eher schwierigen wirtschaftlichen Situation befänden. «Für Mellingen ergibt sich nun die einmalige Chance, im Kern eine positive Entwicklung anzustossen», sagt Bruno Gretener.