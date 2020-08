«Teamdynamik in Schieflage»: Gemeindeammann André Zoppi tritt überraschend zurück

«Die Teamdynamik im Gemeinderat war in Schieflage», sagt André Zoppi zum Grund für seinen überraschenden Rücktritt. Der 60-Jährige hat sich als Mitglied der FDP über Jahre in der Gemeinde Würenlingen in öffentlichen Ämtern engagiert. Seit 2002 war Zoppi Mitglied im Gemeinderat, seit 2010 war er Ammann.

Die vom abtretenden Ammann genannten Rücktrittsgründe, unüberbrückbare Differenzen in der Ratsarbeit und unterschiedliche Auffassung der Amts- und Ressortführung, werden vom Gemeinderat nicht kommentiert, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.

An einer ausserordentlichen Gemeinderatssitzung hat der Gemeinderat über das weitere Vorgehen beraten und entschieden. Vizeammann Roland Meier übernimmt per sofort die bisherige Funktion von André Zoppi. Die einzelnen Ressorts innerhalb des Gemeinderats werden interimistisch neu aufgeteilt, bis die Ersatzwahlen erfolgt sind und der Gemeinderat wieder komplett ist. (az)