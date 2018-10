Hatten Sie schon einmal einen der neuen 200-Franken-Scheine in der Hand? Und sich beim Betrachten womöglich gefragt, ob die abgebildeten drei ausgestreckten Finger den Rütlischwur zeigen? Die Gäste der diesjährigen Smart Energy Party in der Umweltarena Spreitenbach erhielten eine Antwort direkt von demjenigen Mann, der an der Gestaltung der neuen Note mitwirkte.

Eröffnet wurde der mittlerweile zur Kultveranstaltung der Energie- und ICT-Branche gehörende Anlass von Kurt Lüscher. Als Initiator und Organisator begrüsste er im Namen seines OK auch dieses Jahr über 1000 Gäste. Darunter waren bekannte Parlamentarier, angeführt von Nationalratspräsident Dominique de Buman und CEOs namhafter Unternehmen. Lüscher wies darauf hin, dass Energieversorgung, Gebäudetechnik und Mobilität immer mehr zusammenwachsen – ICT macht es möglich. Neue Partnerschaften sind gefragt, deshalb wurden diesmal über 20 Start-ups eingeladen.

Käslin: «Nicht alles ist Gold»

Kurt Lüscher übergab das Wort dann der ehemaligen Miss Schweiz Christa Rigozzi. Die prominente Tessinerin wurde dank ihrer geistreichen Moderation ein prägendes Element der Smart Energy Party. Beeindruckend war das Referat der ehemaligen Spitzen-Kunstturnerin Ariella Kaeslin. Die mehrfache Schweizer Meisterin sowie Europameisterin zeigte, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt.