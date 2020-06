Geheimnis gelüftet: So heisst das neue Thermalbad in Baden

Lange wurde gerätselt, nun wurde das Geheimnis endlich gelüftet. Das neue Thermalbad in Baden wird künftig «Fortyseven» heissen. Das wurde am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Warum so ein ausgefallener Name? Ganz einfach: weil das Wasser in der Therme 47 Grad warm ist.