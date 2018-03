Ein 27-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch um 18.20 Uhr von Tegerfelden in Richtung Würenlingen. Auf dieser Ausserortsstrecke kam ihm eine Kolonne mehrerer Fahrzeuge entgegen. Ein unbekannter BMW-Fahrer scherte plötzlich aus der Kolonne aus und überholte zwei vor ihm fahrende Wagen. Um eine Kollision zu verhindern, musste der korrekt fahrende 27-Jährige in die Wiese ausweichen. Der Fahrer des dunklen BMWs fuhr ohne anzuhalten davon, wie die Kapo mitteilt.



Es wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei, Stützpunkt Brugg (Telefon 062 835 85 00), sucht Zeugen sowie den Fahrer des dunklen BMWs. (mwa)

