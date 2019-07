Dem 51-jährigen Taxichauffeur Alfred (richtiger Name der Redaktion bekannt) wurde von der Staatsanwaltschaft eine saftige Busse und Geldstrafe aufgebrummt, weil er eben gerade nicht genug getrunken haben soll.

Der Fall, den letzte Woche Gerichtspräsident Peter Rüegg am Badener Bezirksgericht zu beurteilen hatte, war aber gerade umgekehrt gelagert.

Wer gegen das Strassenverkehrsgesetz verstösst, hat in der Regel eine Verkehrsregel verletzt oder war in nicht fahrfähigem Zustand unterwegs, weil er etwa zu viel getrunken hat.

Der dem Beschuldigten zur Last gelegte Vorfall ereignete sich vor knapp einem Jahr. Alfred, der nebst Hauswartungen rund 20 Prozent Taxi fährt, befand sich mit seinem Fahrzeug gerade auf der Rückfahrt von Zürich, als er in Neuenhof ein «Blackout» erlitt und in der Folge mit dem Pfeiler einer Eisenbahnbrücke kollidierte. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand; auch Alfred nicht.

«Blackout hätte verhindert werden können»

Doch das Ganze hatte ein juristisches Nachspiel. Der Beschuldigte habe ein Motorfahrzeug geführt, obwohl er fahrunfähig gewesen sei, so die Staatsanwaltschaft. Denn Alfred habe unter Flüssigkeitsmangel gelitten. Es sei vorhersehbar, dass ungenügende Flüssigkeitszunahme, insbesondere an einem heissen Sommertag, zu körperlichem Unwohlsein bis hin zu einem Verlust des Bewusstseins führen könne.

Ausserdem sei es vorhersehbar, dass eine Person in dieser körperlichen Verfassung nicht fahrfähig sei. «Hätte der Beschuldigte dem von ihm verspürten Durst mehr Beachtung geschenkt, hätte er auch mehr Flüssigkeit zu sich genommen und das Blackout hätte vermieden werden können», argumentiert die Staatsanwaltschaft. Dabei stützt sie sich auf Aussagen von Alfred, der gleich nach dem Unfall zu Protokoll gab, dass er Durst habe.

Gerichtspräsident Peter Rüegg bat Alfred, den Unfall-Tag nochmals aus seiner Perspektive zu schildern, und wollte von ihm insbesondere wissen, wie viel Wasser er bis zum Zeitpunkt des Unfalls getrunken habe. «Sicher rund einen Liter Wasser. Auch zum Mittagessen habe ich reichlich getrunken», so Alfred. Er könne sich noch erinnern, dass es im Auto trotz Klimaanlage relativ warm gewesen sei.