Am Sonntagmorgen brannte in der Wohnüberbauung «Neugrüen» eine Garage eines Mehrfamilienhauses (az von gestern). Das Feuer griff auf die Hausfassade über. Die Feuerwehr Regio Mellingen rückte mit einem Grossaufgebot von 70 Feuerwehrleuten von insgesamt 117 an. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital.

Roger Kohler, Kommandant der Feuerwehr Regio Mellingen erklärt, warum es bei diesem vermeintlich kleinen Garagenbrand gleich zu einem Grossaufgebot mit 70 Mann kam. «Der Alarm aus der Notrufzentrale in Schafisheim ging bei uns mit einem sogenannten ‹Brand gross› ein», sagt Kohler. «Bei einem ‹Brand gross› sind wir verpflichtet, innerhalb von zehn Minuten mit zwei Löschfahrzeugen und mindestens 10 Feuerwehrleuten vor Ort zu sein.» So lauten die Vorgaben der Aargauischen Gebäude Versicherung. Bei einem «Brand gross» werden alle der 117 Feuerwehrleute alarmiert. «So stellen wir als Milizfeuerwehr sicher, dass bei einem Grossbrand genug Feuerwehrleute im Einsatz stehen», erklärt Kohler. «Wir rufen dann nicht einzelne wieder zurück, diese Möglichkeit haben wir nicht, aber vor Ort kann man jeweils sehr schnell entscheiden, ob ein Teil wieder abrücken kann.»