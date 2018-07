Nicht alle haben diesen optimistischen Ansatz. «Der Coiffeurberuf ist viel anspruchsvoller, als ich gedacht habe», meint Burkart und rollt verzweifelt die Augen. Die frischgebackene Mama Jennifer Ann Gerber ist froh um die Auszeit. «Wir haben so viel gelacht während des Drehs in Baden», erzählt sie und strahlt. Dann zeigt sie Handyfotos von ihrem sechs Monate alten Söhnchen Sean und gesteht: «Ich vermisse ihn sehr.» Auch Corti gerät kurzfristig an den Anschlag: «Das ist so unglaublich schwierig», sagt sie seufzend. «Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es Frauen gibt, die jeden Tag ihre Haare eindrehen.»

Bross ist als Coach des allseits bekannten Vierergespanns ganz in seinem Element. Er ist sich mediale Präsenz gewohnt und war bei vielen Mister- und Miss-Schweiz-Wahlen als Hairstylist mit dabei. Für den Dreh zu «Switzerland’s Next Topmodel» reiste er auf die Malediven. Der gebürtige Basler lebt seit fast dreissig Jahren in Baden und ist weitherum als «Promicoiffeur» bekannt. «Mit der Serie können wir zeigen, dass es im Kanton Aargau gute fähige Leute hat und der Coiffeurberuf Zukunft hat.

Haare schneiden muss man immer», erzählt er. Nach Haarschnitt und Einlegen ist das Frisieren am Puppenkopf dran. Bross murmelt etwas vom Sturm «Burglind» beim Anblick einiger Resultate. Und die schwierigste Prüfung steht noch bevor. Im grossen Finale werden die vier Protagonisten an echte Menschen herangelassen. Einen neuen Haarschnitt lassen sich unter anderem ein berühmter Schweizer Komiker und eine weitere Ex-Miss verpassen. «Ehrlich gesagt, tun sie mir teilweise jetzt schon leid», zeigt sich Bross im Vorfeld leicht besorgt.