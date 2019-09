Zum verabredeten Kaffee erscheint Leo Niessner, Sänger und Gitarrist der Rockabillyband Louie & The Wolf Gang, wie angekündigt. «Ich bin der mit der Schiebermütze», hatte er am Telefon gesagt. Schnell wird klar: Rockabilly ist für ihn nicht nur Musikrichtung, sondern ein Lifestyle.

In der Hand hält er die brandneue Vinylplatte. Sechs Lieder zum Anfassen, so wie früher. Nach drei Stück muss man die Platte wenden. «Es hat etwas Entschleunigendes, Musik auf Vinyl zu hören», sagt Niessner. «Es beansprucht deine ganze Aufmerksamkeit.»

Heute Abend findet die Taufe der ersten Platte namens «Don’t Stop the Bop» im «Werkk» statt, neben ihnen spielt die bekannte deutsche Band Booze Bombs. Zu späterer Stunde legt Rockabilly-DJ Jesse James auf.

Foodtrucks und eigens für diesen Anlass gestaltetes Craftbeer von Bruder Sebi Niessner machen den Konzertabend zu einem richtigen Szene-Festival.

Rockabilly ist Musik, ist Lifestyle

Rockabilly dürfte vielen bekannt sein als eine Spielart des Rock ’n’ Roll, mit Facetten des Country und Rhythm & Blues. Sein Ursprung liegt in den amerikanischen Südstaaten der 1950er-Jahre. Memphis und Nashville, Tennessee, gelten unter anderem als Geburtsstätten des Rockabilly, Wohnorte von Ikonen wie Elvis Presley und Johnny Cash.

An Letzteren fühlt man sich unweigerlich auch bei der Musik von «Louie & The Wolf Gang» immer mal wieder erinnert. Der Stil der heutigen Rockabilly-Szene eifert diesem spezifischen Zeitgeist nach: Koteletten, Schiebermützen und Arbeiterjeans für Männer, Bandanas und Petticoats für Frauen.

Bevor Leo Niessner letztes Jahr die Band Louie & The Wolf Gang mit seinem Bruder und zwei befreundeten Musikern, Phil Traussnig und Hans-Peter Frei, gründete, hatte er in verschiedenen andern Bands gespielt. Zuletzt spielte er Rolling-Stones-Cover in einer Tribute Band. «Aber eigentlich ist und war Rockabilly immer meine grosse Leidenschaft», sagt Leo Niessner.

«Seit ich als Jugendlicher das erste Mal die Stray Cats im Radio gehört hatte, bin ich fasziniert von der Musik. Ich glaube, ich habe mich einfach lange nicht getraut, Rockabilly zu spielen.» Die Instrumente des Rockabilly sind der Kontrabass – er gibt den Rhythmus vor – und die Gitarre.