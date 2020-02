Füdlibürger verbrannt: Die Badener Fasnacht ist eröffnet

Die Geschworenen des Blutgerichts befanden den Füdlibürger für schuldig und verurteilten ihn zum Tode durch Verbrennen. Mit den Worten «Scharfrichter zünd aa, d’Baademer Fasnacht foht aa» begann die fünfte Jahreszeit offziell.

Im Anschluss an den Füdlibürger-Prozess wurden in diversen Lokalen Schnitzelbänke aufgeführt. Am Wochenende folgen die Höhepunkte: Strassenfasnacht und Kinderumzug am Samstag und der grosse Umzug am Sonntag mit mehr als 1000 Mitwirkenden. (pkr)