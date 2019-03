Nach einer Winterpause werden das öffentliche Klavier namens «Helga» und die offene Bühne in der Badener Cordulapassage wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das teilt die Stadt Baden mit. Zudem sucht die Stadt Interessierte aus der Bevölkerung, die das Klavier und die Bühne am Samstag, 6. April 2019 um 10 Uhr wieder «aufwecken».

Seit letzten Herbst hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich in der neuen Cordulapassage im städtischen Leben spontan künstlerisch einzubringen. Auf der offenen Bühne sind alle Kulturschaffenden willkommen, die mit ihrer Darbietung die Passanten überraschen und dabei ihr Können zeigen möchten. Das Klavier stellt wieder ein Ehepaar aus Ennetbaden zur Verfügung. Pianistinnen und Pianisten – egal ob klein oder gross – werden ermuntert, in die Tasten zu greifen und die Cordulapassage mit musikalischen Klängen zu bespielen. Nach der ersten erfolgreichen Phase dieses Pilotprojekts machten Klavier und Bühne einige Monate Winterpause.

Für den Neustart suchen nun die Klavierbesitzer, die City Com und Stadt Baden drei Solisten, Solistinnen und Gruppen aus der Bevölkerung, die das Klavier und die Bühne mit einem kurzen Intermezzo aufwecken. Bis zum Sonntag, 31. März, können sich Interessierte unter der Adresse helga.kla4@gmail.com mit Angabe ihres Namens oder der Gruppenformation sowie dem vorgesehenen Stück, das sie vortragen möchten, melden. Eine kleine Jury wählt drei der Eingaben aus und lädt die entsprechenden Interpreten oder Interpretinnen um 10 Uhr – unter Beisein der Klavierbesitzer sowie einer Vertretung der City Com und des Badener Stadtrats – zum Frühlingserwachen in die Cordulapassage.

Den drei Auserwählten winkt als kleines Dankeschön ein Einkaufsgutschein der City Com. Klavier und Bühne stehen anschliessend der Bevölkerung zur Verfügung. Für die offene Bühne gilt der auf der städtischen Website publizierte Benützungskodex, das Klavier ist unter der Woche zwischen 9 Uhr und 22 Uhr frei nutzbar, am Sonntag bleibt es – wie die offene Bühne – geschlossen. (AZ)

