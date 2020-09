Früher stand hier eine Traditions-Metzgerei – jetzt gibts balkanische Klassiker, Torten und Glacé

Die Metzgerei Felchlin war mehr als 30 Jahre lang eine Institution an der viel befahrenen Wettinger Landstrasse. Doch vier Jahre nachdem Inhaber Heinrich Felchlin den Betrieb und das Haus dem Ehepaar Beatrice und Michael Pabst verkauft hatte, schlossen diese 2017 die Metzgerei für immer. Seither standen die Räumlichkeiten mit den auffällig hervorstechenden bordeauxroten Dächern an der Fassade leer. Doch in den letzten Monaten kehrte in die Räumlichkeiten Leben zurück, das ganze Interieur wurde herausgerissen und eine Bäckerei-Konditorei mit kleinem Café eingerichtet. Die bordeaux roten Dächer an der Fassade sind nun nicht mehr mit Metzgerei, sondern mit «Bäckerei Boem» beschriftet – einer Bäckerei mit balkanischen Spezialitäten. "Regionale Zutaten" An der Landstrasse gibt es künftig selbst produzierte balkanische Klassiker wie Bureks, aber auch Torten, Gipfel und Glace nach Grossvaters Art zu kaufen. «Wir arbeiten mit regionalen Zutaten und stellen alles frisch und von Hand her. Das gehört zu unserem Geschäftsmodell», sagt der 35-jährige Inhaber Almir Oskakach. So wird zum Beispiel ihre Eiscrème mit Milch von einem lokalen Bauer zubereitet.

Almir Oskakach ist wichtig, zu betonen, dass er die Bäckerei gemeinsam mit Vater Bigo, 55, Onkel Boyda, 48, und Cousin Alvin, 22, führt. Die vier sind ein eingespieltes Team, jeder hat von der Herstellung über die Dekoration bis hin zum Verkauf seine klar definierte Aufgabe. Bis kurz vor dem Shutdown im März betrieb Familie Oskakach ihre Bäckerei während dreier Jahren in Zürich-Oerlikon. Was mit Wettingen eigentlich eine Expansion hätte werden sollen, also eine zweite Filiale, wurde inzwischen begraben: «Wegen Corona haben wir uns dazu entschieden, die Filiale in Oerlikon ganz aufzugeben und nur diejenige in Wettingen zu führen. Wir finden es besser, nur an einem Ort zu produzieren», erklärt Almir. Von Nordmazedonien über Bulgarien nach Wettingen Er unterhält sich mit der Journalistin in Englisch. Nicht, weil er Deutsch nicht versteht, aber weil er die Sprache nicht so gut spricht. Er und seine Familie haben 2016 mit ihrer Bäckerei und Konditorei den Schritt – nach 15 Jahren in Bulgarien – in die Schweiz gewagt. Das Geschäft mit salzigem und süssem Gebäck hat eine jahrelange Tradition in der Familie. Über deren Geschichte ist auch auf der Facebook-Seite der «Boem Bäckerei & Cake» zu lesen, garniert mit einem alten Bild aus dem Jahr 1966, auf dem Almirs Vater Bigo als kleiner Knirps zu sehen ist, wie er seinem Vater in der Bäckerei in Strumica – einer Stadt im Südosten Nordmazedoniens, nahe der Grenze zu Bulgarien und Griechenland – bei der Arbeit hilft. «Mein Grossvater führte damals die erste private Bäckerei und Patisserie der Stadt», erzählt Almir.