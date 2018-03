«Es war besonders schlimm mitanzusehen, wie ihre Mutter leidet», sagt Thomas Winkler, Ex-Chef von Isabella. Mutter und Tochter arbeiteten im selben Betrieb. Für ihn sei es wichtig gewesen, jetzt Abschied nehmen zu können, und der Familie Trost zu spenden, sagt Winkler.

Die junge Frau war von ihrer Familie am 12. November als vermisst gemeldet worden und blieb über zwei Monate lang verschwunden. Am 25. Januar wurde der Leichnam von Isabella T. im Wald bei Zezikon im Kanton Thurgau gefunden. Nun bekam sie ihre letzte Ruhe: Sie wurde am Samstag auf dem Friedhof Turgi beigesetzt. Die Bestattung war öffentlich.