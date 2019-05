Kann überhaupt von einem Streik gesprochen werden, wenn frau dafür freinehmen muss? Rechtsanwalt Patrick Bühlmann von «Voser Rechtsanwälte» in Baden, spezialisiert auf Arbeitsrecht, hält die Rechtslage in der Schweiz für eher dünn, was Streiks betrifft. Für ihn ist auch fraglich, ob der Frauenstreik am 14. Juni überhaupt ein Streik im eigentlichen Sinne ist: «In meiner Wahrnehmung geht es hier mehr darum, ein politisches Zeichen zu setzen.» Von einem Streik spreche man dann, wenn gegenüber den Arbeitgebern bessere Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden sollen, zum Beispiel in einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV).

Bei denjenigen Wirtschaftsbereichen, in denen bereits ein GAV bestehe, bedeute der Streik für Frauen in erster Linie ein unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit. Denn: In den meisten GAV ist eine sogenannte Friedenspflicht festgehalten, welche Kampfmassnahmen wie Streiks gegen Arbeitgeber verbieten. «Wenn Frauen trotzdem streiken, riskieren sie, dass der Arbeitgeber dies als Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflicht sanktioniert; im schlimmsten Fall sogar eine Kündigung.» Selbst wenn sich eine solche Kündigung später allenfalls als missbräuchlich erweisen sollte, würde dies an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nichts mehr ändern, so Bühlmann. Die Arbeitnehmerin könnte lediglich eine Entschädigung beanspruchen. Er hält es deshalb für heikel, sich auf das Streikrecht zu berufen und einfach eigenmächtig der Arbeit fernzubleiben. Er rät den Frauen, die am Streik teilnehmen wollen, sich dafür in Absprache mit ihrem Vorgesetzten freizunehmen.

Der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD), eine der Gewerkschaften, die den Streik unterstützt, beruft sich hingegen auf das Streikrecht, das seit 1999 in der Bundesverfassung verankert ist. Der Verband hat auf seiner Website ein Papier aufgeschalten, das rechtliche Fragen zum Frauenstreik beantwortet. Darin steht zwar geschrieben, dass in Bezug auf die im GAV geregelten Punkte Friedenspflicht bestehe. «Diese binden aber nicht die einzelne Person, sondern die Gewerkschaft, die den GAV abgeschlossen hat», so der Verband. Mit der Friedenspflicht könnten die Arbeitgeber zwar gegen die Gewerkschaft argumentieren, aber nicht gegen einzelne streikende Frauen, schreibt der VPOD.

Das sieht Rechtsanwalt Bühlmann anders. Er ist der Meinung, dass sich ein gesamtarbeitsvertraglich vereinbartes Verbot von Kampfmassnahmen nicht nur an die vertragsschliessenden Verbände (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände), sondern auch an die einzelnen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen richte, die dem GAV unterstehen. Arbeitnehmerinnen, die trotz bestehender Friedenspflicht streiken, verletzen damit eine arbeitsvertragliche Pflicht. Der VOPD gewährt laut Website seinen Mitgliedern Rechtsschutz, sollten Probleme auftauchen. (cla)