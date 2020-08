Feuerwehreinsatz bei Shell-Tankstelle an der Bruggerstrasse: Brand in einem Spritzwerk ausgebrochen

Bei der Shell-Tankstelle an der Bruggerstrasse in Baden kam es am Dienstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz. Nach ersten Erkenntnissen brach in einem Spritzwerk neben der Tankstelle ein Brand aus. Anwohner berichteten von starker Rauchentwicklung und beissendem Gestank.

Wegen der unmittelbaren Nähe zur Tankstelle rückte die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot aus. Rund sechs Löschfahrzeuge waren vor Ort. Laut Auskunft der Kantonspolizei konnte der Brand mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Drei Personen, die sich in der Nähe des Spritzwerks befanden, erlitten laut Kantonspolizei leichte Verletzungen und mussten vor Ort notärztlich versorgt werden. Für die Anwohner habe keine unmittelbare Gefahr durch die Rauchentwicklung bestanden.