Feuerwehr-Kommandant: «So einen Winter habe ich in 30 Jahren nicht erlebt»

Die Last des Schnees muss immens gewesen sein: Regelrecht gespalten wurde ein Baum auf dem Badener Kirchplatz in der Nacht auf Freitag. Aus Sicherheitsgründen, weil auch andere Bäume ob der Last umzuknicken drohten, sperrte die Badener Feuerwehr den Platz.

Das Fällen überlässt die Feuerwehr den Spezialisten. «Das könnte allerdings Montag werden», sagt Florian Immer. Denn der Freitag bedeutete für die Mitarbeitenden des Badener Forst- und Werkhofs Hochbetrieb. Sie müssen da und dort Bäume fällen, die umzuknicken drohen.

Dutzende Einsätze: «Situation ziemlich heftig»

Es war nur einer von Dutzenden Einsätzen für die Feuerwehren der Region. Sie mussten viele umgestürzte Bäume wegräumen, aber auch Strassen sicherheitshalber sperren, weil weitere Bäume auf die Fahrbahn zu stürzen drohten. «Wir standen an verschiedenen Orten im Einsatz und hatten nur zwischen 2.00 und 4.15 Uhr Pause», erzählt etwa Badens Kommandant Florian Immer. Eine solche Winternacht habe er schon lange nicht mehr erlebt, zuletzt im Jahr 2005; da war er aber noch für die Feuerwehr in Bremgarten tätig.

Die eindrücklichsten Schneebilder aus der Region Baden: