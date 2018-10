Um 0.30 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung über einen Brand an der Alten Zürcherstrasse ein. Die Feuerwehr Neuenhof und die Polizei stellten fest, dass eine Baracke in Brand stand. Das Feuer zerstörte das Gebäude, in dem eine Hundeschule untergebracht ist, weitgehend. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Menschen oder Tiere kamen allerdings nicht zu Schaden.

Nach ersten Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau steht Brandstiftung als Ursache im Vordergrund.

Schon früher in der Nacht musste die Feuerwehr wegen eines Brandes ausrücken: Am Dienstagabend um 22 Uhr drang aus einem Mehrfamilienhaus in der Webermühle schwarzer Qualm. Atemschutztrupps konnten den Brandherd in der Waschküche beim Tumbler lokalisieren. Der Brand war in der Folge rasch gelöscht

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, hält sich der Schaden nach ersten Erkenntnissen in Grenzen. Es kam lediglich zu einer russgeschwärzten Waschküche. Die Brandursache dürfte technischer Ursache sein.

Das sind die aktuellen Polizeibilder