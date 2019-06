Der Fussballclub Turgi feiert dieses Wochenende ein Jubiläum – mit Festprogramm von Freitag bis Sonntag auf der Steig

Der FC Turgi hat doppelten Grund zu feiern: Vor wenigen Wochen nahm das Projekt für einen neuen Fussballplatz auf der Oberau an der Turgemer Gemeindeversammlung die letzte Hürde. Nach vielen Jahren und Saisons mit einer nicht mehr zeitgemässen Infrastruktur wird der Verein seine Trainings und Heimspiele in zwei Jahren wieder auf einer modernen Anlage austragen können. «Dass wir endlich grünes Licht für das Projekt in der Oberau erhalten haben, ist eine riesige Erleichterung und bestätigt unseren Durchhaltewillen», sagt Patrick Sandmeier, Präsident des Organisationskomitees. Der zweite – und eigentliche – Grund zum Feiern: Der FC Turgi feiert sein 100-Jahr-Jubiläum. 1919 wurde der Club von einigen jungen Männern im Restaurant Fankhauser, dem ehemaligen Restaurant Traube, gegründet (siehe Artikel oben).

«Oesch’s die Dritten» am Samstag

Von Freitag bis Sonntag wird das Jubiläum auf der Sportanlage «Steig» – der aktuellen Spielstätte des Vereins – mit diversen Anlässen gefeiert. Patrick Sandmeier, der sich zusammen mit dem zwölfköpfigen Organisationskomitee zu 18 Sitzungen traf, sagt: «Ich bin überzeugt, dass wir ein abwechslungsreiches, buntes Programm zusammengestellt haben.» Am Freitag trete mit «Dennis Kiss & The Sleepers» eine junge, aufstrebende Band aus Baden auf. Zuvor findet ein Völkerballturnier mit 14 Teams statt – Völkerball sei vor allem bei den jungen Erwachsenen in Turgi derzeit ziemlich populär, so Sandmeier. Am Samstag treffen sich rund 100 ehemalige Spieler beziehungsweise Clublegenden des FC Turgi zum Apéro. Am Mittag spielen während dem offiziellen Festakt die Musiker der Harmonie Turgi Gebenstorf, zudem wird am Nachmittag ein internes Juniorenturnier durchgeführt. Am Abend findet einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten statt: das Konzert von «Oesch’s die Dritten». Im Vor- und Nachprogramm am Samstagabend heizen «Gerlosbluat» ein. Am Sonntag treten die Musikgesellschaft Untersiggenthal und die Badenia Baden gemeinsam auf, ehe das traditionelle Supergame und Kinderprogramm die Feierlichkeiten abrunden. An den drei Tagen rechnen die Organisatoren mit 1500 bis 2000 Besuchern.

«Es wird eine familiäre Angelegenheit. Das passt zum FC Turgi. Zusammenhalt hat für uns eine grosse Bedeutung. Wer einmal in diesem Verein gespielt hat, wird das Virus nicht mehr los und bleibt mit dem Club verbunden», sagt Patrick Sandmeier.

Auch wenn die erste Mannschaft der Herren diesen Frühling den Abstieg in die 4. Liga hinnehmen musste, herrsche eine sehr gute Stimmung im Verein, sagt Sandmeier. «Unserer bestens geführten Juniorenabteilung gehören rund 250 Juniorinnen und Junioren an, wir sind ausgelastet, es gibt Wartelisten auf vielen Stufen.» Insbesondere für den Nachwuchs sei die neue Sportanlage Oberau ein Segen, sagt Sandmeier. «Die Zukunft der Juniorenabteilungen ist gesichert. Ihnen, den Nachwuchsspielern, gehören die nächsten Jahre und Jahrzehnte.»