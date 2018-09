Präsident Gassmann: «Bei der Trainerwahl machten wir einen echten Glücksgriff. Er findet den Draht zu den jungen Spielern, treibt sie wenn nötig an. Seine Trainings sind abwechslungsreich. Und er hat Erfolg. Ein Grossteil der Mannschaft war schon in den letzten Jahren dabei, das beweist, dass Ranko Jakovljevic sehr viel aus dem Team herausholt.» Die Saison ist noch lang, und eigentlich sieht der Dreijahresplan des Präsidenten einen Aufstieg in die Promotion League am Ende dieser Zeitspanne vor. «Doch man muss die Früchte ernten, wenn sie reif sind. Falls es so weitergeht, wir die Aufstiegsspiele schaffen und sogar aufsteigen sollten, hätten wir nichts dagegen», sagt Heinz Gassmann.

Dankbarkeit bei Spielern

Die finanziellen Probleme des Vereins waren im Frühling auch bei den Spielern ein Thema. Der 22-jährige Stürmer Christopher Teichmann, der zu den Teamstützen zählt, sagt: «Natürlich wussten wir, dass der Verein nahe am Konkurs stand. Das Thema ging nicht spurlos an uns vorbei. Nicht zu wissen, wie die Zukunft des Vereins und von uns Spielern aussieht, hat uns schon beschäftigt und vielleicht auch auf dem Feld ein wenig gehemmt», so Teichmann. «Die ganze Mannschaft ist nun dankbar, dass es finanziell so viel besser aussieht, insbesondere die Spieler, die mit dem Verein seit längerer Zeit verbunden sind», erzählt Teichmann, der in Nussbaumen aufwuchs, schon als Kind für Baden spielte und nun in Birmenstorf wohnt. «Unglaublich, was der Präsident in so kurzer Zeit erreicht hat.» Der frühere Junioren-Nationalspieler, der auch als Profi beim FC Aarau unter Vertrag stand, ist derzeit in glänzender Form: Er schoss diese Saison bereits acht Tore. «Im ganzen Verein herrscht Aufbruchstimmung. Dazu passt, dass wir als Mannschaft sehr gut funktionieren, viel besser als vergangenes Jahr.»