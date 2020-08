Fast das halbe Badener Parlament in nur drei Jahren ausgewechselt – leidet die Qualität der Stadtpolitik?

Auch an der Sitzung am Dienstag Abend werden drei Einwohnerräte neu vereidigt: Maurizio Savastano, Oliver Steger (FDP) und Renzo Iten (GLP) rücken für Jost Voser, Franziska Schoop und Fiona Hostettler nach. Es sind die Wechsel 20, 21, und 22 seit den Parlamentswahlen von 2017. Somit mussten bereits fast die Hälfte der 50 Sitze im Badener Stadtparlament neu besetzt werden.

Einzige Partei, in der noch alle Gewählten dabei sind: das Team Baden. Die Partei ist der Ansicht, dass Lösungen für das Problem der vielen Wechsel gefunden werden müssen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. «Die Fluktuation in der Lokalpolitik ist ein bekanntes Thema, das viele Gemeinden kennen.» Die Gründe für die häufigen Wechsel seien zwar meist nachvollziehbar: Familiäre und berufliche Veränderungen oder beispielsweise ein Wohnortwechsel würden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte oft dazu zwingen, früher als geplant zurückzutreten.

«Jeder Rücktritt ein Verlust von Know-how»

«Doch jeder Rücktritt bedeutet für die Parteien und den Rat einen Verlust von Know-how, und es braucht Kapazitäten, um die oder den nachrückenden Kandidatin oder Kandidaten einzuarbeiten. Dies ist für den Politbetrieb hinderlich.» Deshalb müsse sich die Politik diesem Problem stellen, so das Team. «Vertretungslösungen zum Beispiel bei Mutterschaftsurlaub wären ein Weg, um den Verbleib in der Politik zu erleichtern», schreibt die Partei, die mit acht Sitzen im Rat vertreten ist.