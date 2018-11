Am Donnerstag stimmt der Obersiggenthaler Einwohnerrat über den höchsten Kredit seit vielen Jahren ab: Es geht um 13,875 Millionen Franken, für die der Gemeinderat das Garten- und Hallenbad sanieren will. Ohne bauliche Massnahmen könne der Betrieb noch höchstens fünf Jahre ermöglicht werden, unter anderem, weil die Sicherheit des Betondachs langfristig nicht gewährleistet wäre. Ein Rückbau hätte ebenfalls finanzielle Folgen.

Die im Vorfeld der Sitzung publizierten Fraktionsmeinungen lassen auf eine kontroverse Sitzung schliessen. Einigkeit herrscht nur in einem Punkt: Eine Stilllegung kommt für keine Partei infrage.

Ein klares Ja zum Kredit gibt es nur von Rot-grün. Die SP steht geschlossen hinter dem Kredit. Das Bad sei für die Bevölkerung ein wichtiges Freizeitangebot, es liefere einen wertvollen Beitrag zur Standortattraktivität und ermögliche es den Schulen, Schwimmunterricht weiter im Lehrplan aufzunehmen. Die Grünen finden, der Betrag von 13,8 Millionen Franken sei zwar hoch, doch auch ein Rückbau käme teuer, «und am Ende hätten wir nichts mehr». Das Bad erfülle wichtige Funktionen in der Gemeinde betreffend Gesundheit und Sport, und es sei ein sozialer Treffpunkt. «Gerade in Zeiten des Klimawandels und der zunehmenden Hitzeperioden wäre ein Ende des Schwimmbads die falsche Lösung», finden die Grünen.