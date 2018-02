Das grosse Aargauer Fasnachts-Quiz

Wann beginnt an manchen Orten die Fasnacht?

Welchen Heiligen feiert man am 11.11.?

Wofür steht der Begriff "Fasnacht"?

Wann beginnt die Fastenzeit?

Warum heisst der schmutzige Donnerstag eigentlich so?

Was sind Schnitzelbänke?

Was versteht man in einer Aargauer Gemeinde an Fasnacht unter „Räbehegel“?

In welchem Aargauer Städtchen wird der Fasnachtsbrauch der Salmlandung gepflegt?

Wie funktioniert die Brugger Fasnachtstradition "Konfettispalten"?

Was passiert an Fasnacht in Bremgarten bei der „Userüerete“?

Wie unterscheidet sich die Fasnacht in katholischen und reformierten Gemeinden?

Wie wird die Fasnacht noch genann?

Welchen Ursprung hat die Guggenmusik?

Als was bezeichnet man in Niederwil während der Fasnacht als einen Ehrenschränzer?

Da die Reformation die vorösterliche Fasnacht abschaffte, gibt es in reformierten Gegenden eigentlich auch keine richtige Fasnachtstradition. Seit wann ist die Fasnacht in einigen reformierten Gegenden wieder im Trend?

Oh, oh. Da muss noch ein wenig geübt werden. Machen Sie das Quiz nochmal!

Langsam haben Sie den dreh raus! Nur noch ein wenig üben.