Auch dieses Jahr finden in der Umweltarena in Spreitenbach wieder «Family Days» statt. Vom 19. Dezember bis 6. Januar 2019 kann immer von Mittwoch bis Sonntag zum Beispiel mit eigener Muskelkraft das eigene Frappé auf einem Velo erstrampelt oder mit E-Fahrzeugen auf dem «Indoor Parcours» herumgekurvt werden. Ein Spass-Trail für Kinder führt durch die Umweltarena, und dabei auch durch die Wechselausstellung «Food Waste – Aus Liebe zum Essen», in der die Kinder Antworten auf Fragen wie «Warum vertragen sich Apfel und Banane nicht?» finden. An vier ausgewählten Tagen findet in der Umweltküche zudem der Kochplausch «Kreatives Kochen mit Resten» für Familien statt. All das mit stark reduzierten Eintrittspreisen, wie die Umweltarena in einer Mitteilung schreibt. (AZ)