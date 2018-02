In der Nacht auf vergangenen Freitag waren in einer Wohnung in Spreitenbach ein Ehepaar im Alter von 77 und 55 Jahren sowie der vierjährige Enkel der Ehefrau tot aufgefunden worden. Nach dem Familiendrama kursierten in der Nachbarschaft verschiedene Versionen des Tathergangs. Nun teilt die Aargauer Staatsanwaltschaft mit, dass gemäss forensischen Untersuchungen der 77-jährige Schweizer seine 55-jährige Ehefrau und deren 4-jährigen Enkel getötet hat. Die angeordnete Obduktion am Institut für Rechtsmedizin hat gezeigt, dass das Kind an den Folgen von Schuss-, Stich- und Schnittverletzungen gestorben ist. Die 55-jährige Grossmutter des Jungen ist an den Folgen von Schussverletzungen umgekommen.