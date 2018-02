Thomas Knecht, leitender Arzt der forensischen Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden in Herisau erklärte gegenüber der "Thurgauer Zeitung", eine Gewalttat sei im Fall Isabella nur eine von verschiedenen Möglichkeiten. "Denkbar sind zum Beispiel Alternativen wie Unfall oder Selbstintoxikation." Die Tatsache, dass eine tote Person heimlich beseitigt wurde, ist laut dem Psychiater noch vieldeutig. Ein Gewaltverbrechen müsste jedenfalls Spuren am oder im betreffenden Körper hinterlassen haben - und diese hat die Polizei offenbar noch nicht gefunden.

Polizeisprecher Christen sagt, bisher hätten sich rund ein Dutzend Zeugen gemeldet, die Ermittler hofften aber auf weitere Informationen aus der Bevölkerung. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wurde die Leiche von Isabella T., eingerollt in einen hellgrünen Teppich, "vor Sonntagmittag, 24. Dezember 2017 mit einem Fahrzeug in den Wald gebracht", wie es in der Mitteilung heisst. Christen kann aber weder zum genauen Zeitpunkt, noch zur Art des Fahrzeugs weitere Angaben machen.

Offen ist auch, wann und wo die Frau ums Leben gekommen ist, bevor sie nach Zezikon TG gebracht wurde. Auf diese Fragen konzentrieren sich die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau und der Staatsanwaltschaft Bischofszell sowie weitere Abklärungen des IRM St. Gallen.