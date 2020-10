«Es besteht keine Sippenhaft»: Der Knatsch im Gemeinderat geht in nächste Runde

Lange hat Vizeammann Cécile Anner zu ihrer Entmachtung geschwiegen, nun meldet sie sich zu Wort. «Am 28. September 2020 wurden mir meine Ressorts per Gemeinderatsbeschluss entzogen», blickt sie in ihrer Stellungnahme zurück. Und weiter: «Im Gemeinderatsprotokoll und im Pressecommuniqué der Gemeinde sind ungerechtfertigte Vorwürfe an meine Person gerichtet worden.» Nun habe ihr Anwalt eine Beschwerde beim Departement Volkswirtschaft und Inneres gegen den Ressortentzug eingereicht. Denn dieser sei unrechtmässig erfolgt, sagt Anner.

Die Vorwürfe, die der Gemeinderat Ende September gegen Cécile Anner erhoben hat, sind happig. Im erwähnten Pressecommuniqué heisst es: «Die mehrfachen Amtspflicht- und Kollegialitätsverletzungen, Interessenskonflikte und Vorfälle bei der Wahrnehmung der Ressortaufgaben führten zu einem vollständigen Vertrauensverlust in die heutige Amtsträgerin, Gemeinderätin und Vizeammann Frau Cécile Anner.» Anner ist seit 2013 im Gebenstorfer Gemeinderat und seit 2018 Vizeammann.

Anner: «Die Vorwürfe sind Pauschalverunglimpfungen»

«Ich distanziere mich von diesen unhaltbaren Anschuldigungen», sagt Anner gegenüber der AZ. «Die Vorwürfe der mehrfachen Amtspflichtverletzungen, Interessenkonflikte und Vorfälle bei der Wahrnehmung meiner Ressortaufgaben sind Pauschalverunglimpfungen. Ein konkreter Sachverhalt wurde nicht aufgeführt.» Auch konnten in ihren «Ressorts keine Verfehlungen aufgezeigt werden», so Anner.