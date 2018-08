Bilder von der Mega-Baustelle am Badener Schulhausplatz:

Zurzeit wird rund um den Platz der letzte Feinschliff ausgeführt. Der erste Laden in der Cordulapassage hat bereits eröffnet, jetzt werden noch die goldenen Geländer rund um den Platz montiert.

Die etwas verhutzelte Badener Fahne, die bislang am Bezirksgebäude hing, wurde dafür jetzt pünktlich zum Fest durch eine stattliche Aargauer Fahne ersetzt. Sie mag den einen oder die andere daran erinnern, dass Baden trotz aller Distanz nach Aarau eben doch auch eine Aargauer Stadt ist.

Hier stand das Kapuzinerkloster

Was viele nicht wissen: Der Schulhausplatz heisst so, weil das Bezirksgebäude das erste Badener Schulhaus war. An dieser Stelle vor den Toren der Altstadt lag von 1591 bis 1841 das Kapuzinerkloster. Nach dem Abriss des Klosters 1855 liess der Stadtrat nach den Plänen von Robert Moser das klassizistische Schulhaus bauen.