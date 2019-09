Feedback gibt es erst in etwa zwei Wochen

Bei einem Wettbewerb dieser Grösse könne man sich keinen einzigen Fehler erlauben, erklärt der 36-Jährige. Was die Gruppe jedoch genau falsch gemacht hat, wisse er nicht. «Das ist das Schwierige, wir können es schlichtweg nicht sagen.»

Bei den anderen Wettbewerben, an denen sein Team teilgenommen hat, gebe es immer eine Bewertung mit Kommentar der Juroren. «Aber dadurch, dass das Royal so gross ist, kriegt man das Feedback nicht sofort, sondern erst nach zirka zwei Wochen.» Es könne am Gargrad, der Zartheit, aber auch am Geschmack gelegen haben. Amende vermutet Letzteres: «Wir haben uns mit anderen Teams ausgetauscht. Uns wurde dann gesagt, dass es möglicherweise daran gelegen habe, dass wir das Fleisch mit Senfsosse herber gemacht haben – das hätten wir nicht machen sollen. Die Juroren mögen es süss.»

Fleisch wurde an Bedürftige verteilt

Den Tipp hat sich das Team für den zweiten Wettkampf zu Herzen genommen. Mit einem süsseren Ergebnis sind die Badener dann gegen 500 Teams im vorderen Mittelfeld gelandet. «Wir mussten unser europäisches Barbecue anpassen und es mehr im Kansas-Style garen – das kam dann gut an», sagt Amende.

Nichtsdestotrotz habe er nicht mit dem ernüchternden Ergebnis gerechnet: «Wir waren alle sehr zufrieden und der Meinung, dass wir in Europa mit genau dem Fleisch weit vorne gelegen hätten – aber das ist die USA und das Geschmacksprofil ist nun mal anders.»

In Europa sei der Geschmack ausgewogener, man vertrage mehr Süsse und Schärfe, in den USA sei es einseitig. «Im Nachhinein ist man immer schlauer», sagt Amende. Dafür konnten sich die Bedürftigen in Kansas freuen, denn das zubereitete Fleisch aller Wettbewerbsteilnehmer wurde vom Organisator verteilt.