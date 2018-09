1997 wurde Christoph Meili auf einen Schlag weltberühmt. Der damals 29-jährige Badener entdeckte im Schredderraum einer Tochterfirma der Schweizerischen Bankgesellschaft historisches Aktenmaterial, das zur Vernichtung vorgesehen war (siehe Kontext unten). Nun wurde seine Geschichte verfilmt: «Die Affäre Meili – Whistleblower zwischen Moral und Milliarden» – wurde letzte Woche im Schweizer Fernsehen gezeigt und läuft in einigen Kinos. Meili wuchs in Windisch auf, er war ein Scheidungskind. Er ging mit 15 fort von zu Hause, schlug sich in Wohngemeinschaften durch, lebte in Brugg, in der Neuenhofer Webermühle und Baden. Beim Unterhaltungselektronik-Fachgeschäft Rediffusion an der Badener Mellingerstrasse absolvierte er eine Lehre als Radio- und TV-Verkäufer. 1997 lebte er gemeinsam mit seiner damaligen Frau und den zwei Kindern im Badener Ortsteil Rütihof. «Ich habe Baden immer sehr gemocht», sagt Meili zu dieser Zeitung.

Meili und seine Rolle in der Debatte um Holocaust-Gelder Mitte der 1990er-Jahre schwelte ein Streit um nachrichtenlose Holocaust-Gelder, in deren Zentrum Schweizer Banken standen. Ihnen wurde vorgeworfen, Vermögen zu lagern, die Nazis von den Juden geraubt und in der Schweiz deponiert hatten. Die rechtmässigen Erben erhielten aber keinen Zugriff, weil die Banken zum Teil Totenscheine der Konteninhaber verlangten, die von den Nazis aber nicht ausgestellt worden waren. Der New Yorker Senator Alfonse D’Amato sagte 1996, auf Schweizer Bankkonten seien «Hunderte von Millionen oder mehr verschollen». Der amerikanische Anwalt Ed Fagan reichte eine Sammelklage ein und forderte 20 Milliarden Dollar. Im Januar 1997 eskalierte der Streit: Der Nachtwächter Christoph Meili aus Baden-Rütihof entdeckte im Schredder-Raum einer Tochterfirma der Schweizerischen Bankgesellschaft (heute UBS) historisches Aktenmaterial, das zur Vernichtung vorgesehen war. Wenige Wochen zuvor war im Zusammenhang mit der Suche nach Konten von Holocaust-Opfern ein Aktenvernichtungsverbot erlassen worden. Meili schmuggelte einen Teil der Akten aus der Bank und übergab sie der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich. Die Schweizer Banken stimmten im August 1998 zur Entschädigung von Nazi-Opfern der Vergleichszahlung von 1,25 Milliarden Dollar zu. Die Geschichte wurde damit juristisch abgeschlossen. Meili, in Israel als Held gefeiert und in der Schweiz als Verräter bezeichnet, war mit seiner Familie in die USA geflüchtet. Die Strafuntersuchung des Kantons Zürich gegen Meili wurde 1998 mangels strafbaren Verhaltens eingestellt. 2009 kehrte Meili nach mehr als elf Jahren Aufenthalt in den USA wieder in die Schweiz zurück. Lesen Sie auch: «Ich habe Christoph Meili versteckt»: Wie ein Aargauer den berühmten Whistleblower deckte



Rückkehr nach Baden ins «Hope» Den Film über Meili schaute sich auch Fred Grob an, der Mitbegründer des christlichen Sozialwerks Hope in Baden. Er kannte Meili aus der Stadtmission Baden, schon bevor dieser ein Whistleblower war. «Christoph Meili war schon früher ein Mensch, der für Gerechtigkeit einstand. Ein sehr empathischer Mann und das Gegenteil von einem Heuchler. Er hat ein Herz für die Schwachen, die Ungeliebten und jene, die ins Kreuzfeuer geraten.» Nach seiner Rückkehr aus Amerika, wohin er nach dem Wirbel geflüchtet war, arbeitete Meili einige Zeit als Koch im Badener Hope; er leistete ein halbes Jahr Freiwilligenarbeit. «Er war natürlich geprägt von den Jahren zuvor, aber immer noch derselbe: ein sehr authentischer Mensch. So handelte er auch damals 1997: Nicht diplomatisch, aber dafür authentisch», sagt Grob. Und ergänzt: «Nun, rund 20 Jahre nach den Enthüllungen, wäre es eventuell an der Zeit, dass die Stadt ihrem verlorenen Sohn Unterstützung anbieten würde. Denn Christoph Meili hat die Weltgeschichte mitgeprägt wie wohl kein anderer Bürger der Stadt vor ihm, und bei aller Kritik an seinem Handeln darf nicht vergessen werden, dass viele Familien, in der ganzen Welt verteilt, dank ihm ein Stück weit Gerechtigkeit erfahren haben.»