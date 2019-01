In Dättwil, wo er aufgewachsen ist, war Beni Frenkel der einzige Jude in seiner Klasse. Heute lebt der Journalist und Autor mit seiner Familie in Zürich und schreibt für die «NZZ am Sonntag», das Magazin des «Tages-Anzeigers» und in seinen Büchern über den «täglichen Schlamassel als Jude durchs Leben zu gehen». Im ländlichen Aargau der 70er- und 80er-Jahre aufgewachsen zu sein, so sagt er, hat ihn tief geprägt.

Wir treffen uns an einem Freitagmorgen im «Rietberg», einer alten Beiz in Zürich Enge. Sie liegt im Kreis 2, einer jüdischen Gegend. Draussen sind Kinder mit Kippa und Schläfenlocken auf dem Weg zur Schule, im Haus nebenan befindet sich ein koscheres Lebensmittelgeschäft. Später wird Beni Frenkel erzählen, dass er in diesem Laden, in dem er kurz zuvor von uns fotografiert wurde, überhörte, wie jemand sagte: «Ach, der Frenkel wieder.» Die Worte sind leise genug, dass sie ihm nicht direkt gelten, und laut genug, dass sie es doch tun. Frenkel erzählt diskret und gefasst davon wie jemand, der solche Reaktionen gewöhnt ist.

Kindheit als Jude im Aargau

Der heute 41-Jährige wuchs in Dättwil auf und ging in Baden in die Bezirksschule. In Baden lebten in den 1980er-Jahren höchstens ein paar Dutzend Juden und im damaligen 500-Seelen-Dorf Dättwil, nun ja, da gab es die Familie Frenkel. In der Wohnung unter ihnen, so erinnert er sich, hatten sie einen Nachbarn, Herr Schneider oder Herr Fischer hiess er, der ihn manchmal «Saujude» rief, wenn Beni den Fussball gegen seine Wand spielte.