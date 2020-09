Er schrieb Sportgeschichte — Europameister kandidiert für Grossen Rat

Am 27. Mai 2020 war Daniel Giubellinis Name in vielen Schweizer Zeitungen zu lesen, obwohl er gar nichts getan hatte. Zumindest nicht an diesem Tag. Aber exakt 30 Jahre zuvor gelang ihm eine Leistung, die so aussergewöhnlich war, dass sie auch drei Jahrzehnte später von vielen Medien mit einem Rückblick gewürdigt wurde: Giubellini wurde am 27. Mai 1990 in Lausanne Europameister am Barren und schrieb damit ein Stück Schweizer Sportgeschichte.

Die Nation hatte zum ersten Mal seit 31 Jahren wieder einen Europameister im Kunstturnen. Im selben Jahr wurde Giubellini zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt und war damit Nachfolger von Radstar Tony Rominger und Vorgänger von Kugelstosslegende Werner Günthör.