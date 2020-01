Er legte Brände, um sie selber zu löschen: Stationäre Massnahme für Brandstifter von Neuenhof

Es sei ihm nie darum gegangen, ein Feuer zu legen, das möglichst grossen Schaden anrichten oder gar Menschen gefährden sollte. «Es ging mir wirklich nur darum, einen Feuerwehreinsatz auszulösen, weil ich das Gefühl der Zugehörigkeit spüren wollte», sagte Kurt L. (Name von der Redaktion geändert) vor den Bezirksrichtern in Baden.

Der Beschuldigte – heute 22 Jahre alt - war erst wenige Monate vor der Brandserie der Feuerwehr Neuenhof beigetreten. In der Zeitspanne zwischen Juli und Oktober 2018 hatte Kurt L. in Neuenhof insgesamt sieben Mal Feuer gelegt: Einmal hatte er Äste in einem Waldstück angezündet, einmal Holzlatten in einem Kellerabteil eines Wohnhauses, einmal einen Müllcontainer und einmal die Pneus eines Autos in einer Tiefgarage.

Brandstifter entschuldigt sich bei Betroffenen

Den gefährlichsten Brand, da waren sich die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger des Brandstifters einig, legte Kurt L. am 12. Oktober 2018 in einem Mehrfamilienhaus an der Hofmattstrasse in Neuenhof: Im Kellerabteil zündete er kurz vor 23 Uhr mit einem Feuerzeug einen Stapel Papier an.

Der Rauch breitete sich danach schnell bis ins Treppenhaus aus, die Bewohner waren eingeschlossen und mussten auf die Balkone und an die Fenster fliehen, von wo sie die Feuerwehr rettete. Einige mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung zur Kontrolle ins Spital.