Er brachte mehr als 6000 Babys mit auf die Welt: Nun tritt der Schamane von Wettingen kürzer

71 ist ein stattliches Alter für einen Frauenarzt. «Viele hören mit 50 als Geburtshelfer auf, oft ist das ein mühsamer Job», sagt Toni Locher. Tagsüber Praxis, jede zweite Nacht eine Geburt. Ganz so streng ist er nicht mehr mit sich: Vor vier Jahren trat er kürzer. Seine Praxis in Wettingen hat er an eine Nachfolgerin übergeben. Kommendes Jahr will er vollends ausscheiden − wenn auch unter dem Vorbehalt, dass er weiter Vertretungen übernehmen kann. «Ich fühle mich noch zu jung, um ganz aufzuhören», sagt er. Erfahrung verpflichtet.

Locher spricht leise, aber bedacht. Man hört ihm gerne zu, und vielleicht vertrauen ihm Frauen auch genau deswegen. Viele begleitete er von ihrer eigenen Geburt über die Geburt ihres Kinder bis in die Wechseljahre. Mehr als 6000 Babys brachte er mit auf die Welt. Er erzählt von 72-Stunden-Schichten an der Frauenklinik in Winterthur, wo er lange tätig war − so etwas sei heute arbeitsrechtlich gar nicht mehr möglich. «Aber ich konnte so bereits in jungen Jahren sehr viel Erfahrung sammeln.»

Schamanisches Wissen angeeignet

Sein Instrumentarium als Geburtshelfer erweiterte er über die Jahre auch auf eher unkonventionelle Weise mit schamanischem Wissen. «Wenn ich bei Frauen Erschöpfung spüre, probiere ich es mit Energieübertragung. Ich kann es auch nicht erklären, aber es hilft. Warum soll ich einen Kaiserschnitt machen, wenn solche Methoden hier und da doch funktionieren?» Wie er das sagt, verraten ihn nicht nur sein grauer Rossschwanz, die knallige rote Brille und die stets weiten, unkrawattierten Hemden als Alt-68er.

Dabei ging bei Lochers eigener Geburt fast alles schief, was schief gehen kann. In Erschmatt, einem abgelegenen Bergdorf im Wallis, war kein Arzt erreichbar. Eine junge, unerfahrene Hebamme zog das Viereinhalb-Kilo-Baby aus der schlanken Mutter, der kleine Toni bekam durch den Griff keine Luft. Schnell wurde er notgetauft − damit das kleine Kind, wenn es schon stirbt, wenigstens in den Himmel kommt. «Aber irgendwie wollte ich doch auf die Welt kommen», sagt Locher. Er überlebte. Und muss aufgrund dieser traumatischen Erfahrung noch heute tief durchatmen, wenn er die Geburt eines schweren Kinds begleitet.

Seine Kindheit wurde keine einfache. Die Mutter erkrankte an Tuberkulose, er sah sie nur selten. Der Vater war streng katholisch, «zu religiös», wie Locher sagt. Mit ihm zerstritt er sich und flüchtete mit zwölf ins St.Galler Rheintal. Da er kein reguläres Gymnasium finanzieren konnte, kam er bei der Missionsgemeinschaft in Widnau unter. Und auch wenn er sich von den Weissen Vätern später abwendete, blieben doch ein gewisser Missionsgeist und die Faszination für den afrikanischen Kontinent bestehen. «Ich wurde dann halt kein Weisser Vater, sondern Weisser Frauenarzt.»

Kriegschirurgen imponierten ihm

Der katholische Ministrant aus dem tiefsten Wallis kam nämlich mitten in der 68-Bewegung in die «grosse, wilde Stadt» nach Zürich. Er liess sich mitreissen, wollte zunächst Sozial- und Präventivmediziner werden, um den Menschen zu helfen. Auch die postkoloniale Emanzipation in Afrika begeisterte ihn. Für eine Konferenz des christlichen Studenten-Weltbundes landete er Anfang der Siebziger in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba.

Er suchte den Kontakt zu den Befreiungskämpfern, die ein unabhängiges Eritrea wollten. 1977 kam er auf abenteuerlichen Wegen mitten ins Kriegsgebiet nach Norderitrea. Mehr noch als das politische Bestreben imponierte dem Arzt die Arbeit der Kriegschirurgen: Unter Akaziensträuchern versteckt lag ein unterirdisches Spitalnetz, «das längste Spital der Welt», wie Locher beteuert. Die Verletzten von der Front wurden Tag und Nacht mit geringsten Mitteln operiert. Ein befreundeter Arzt übertönte den Lärm sowjetischer Kampfflieger mit klassischer Musik. «Das hat mir Eindruck gemacht.»