«Entscheide bringen auch mal Verlierer»: Gemeinderats-Kandidat Christoph Güdel im Interview

Nach dem Rücktritt von Susanne Voser als Gemeindeammann und Andreas Muff als Gemeinderat sind am 9. Februar in Neuenhof zwei Gemeinderatssitze zu besetzen. Sieben Kandidaten stellen sich zur Wahl. Wir stellen Ihnen die Kandidaten mit einem identischen (von allen bereits beantworteten) Fragekatalog vor. 4. Teil: Christoph Güdel (Grüne).

Christoph Güdel (34) hat in Basel Germanistik studiert (BA) und an der FHNW die Sekundarlehrerausbildung absolviert. Aufgewachsen in Oberrohrdorf, wohnt er seit 2015 in der Webermühle und arbeitet im Kanton Zürich. Seit seiner Volljährigkeit politisiert er bei den Grünen. Hobbys: Lesen und diskutieren, gutes Essen und Trinken. (az)

Ihre grösste Stärke, Ihre grösste Schwäche?

Zu meinen grössten Stärken zähle ich den Sinn für die Sprache: Wie wir etwas schreiben, sagen, planen, hat viel damit zu tun, wie gut die Dinge in unserem Leben herauskommen. Das ist in der Politik nicht anders: Ich will nebst der pragmatischen Verwaltung des Amtes dafür einstehen, dass wir motiviert in die Zukunft gehen. Was mir etwas abgeht, ist der Sinn für Selbstvermarktung. Das braucht man als Politiker natürlich. Und privat bin ich eher der Geniesser als der Sportler.

Begrüssen Sie die geplante Weiterführung der Limmattalbahn durch die Gemeinde Neuenhof?

Ja, unbedingt. Die LTB ist Teil des künftigen ÖV-Netzes und wir können erst abschätzen, welche Bedeutung sie einst haben wird. Zusätzliche ÖV-Kapazität kann nie schaden. Kritisch betrachte ich dagegen Verkehrsprojekte, welche die Kapazitäten auf der Strasse erhöhen wollen, wie dies im Projekt «Oase» angedacht ist. Als kantonales Projekt wird die LTB zudem grösstenteils auch kantonal finanziert werden, also heisst es, bloss nicht den Anschluss verpassen.