Entscheid über Jubiläumsfest Atmosphäre fällt bis Ende April

Wettingen befindet sich in einem Jubiläumsjahr und möchte dieses gebührend feiern. Nebst zahlreichen kleineren Events soll vom 14. bis 23. August die grosse Jubiläumsfeier «Atmosphäre» stattfinden. Doch dem Grossanlass droht aufgrund der Coronapandemie das Aus.

Das Fest-OK zeigte sich zuletzt kämpferisch, vertagte aber eine Entscheidung und verwies auf die zu erwartenden Bestimmungen aus Bern. Am Donnerstag nun orientierte der Bundesrat über Lockerungen – hielt sich über die Zukunft von Grossanlässen aber noch bedeckt.

Er erwähnte indes, dass es in Deutschland bis Ende August keine Veranstaltungen dieser Art geben werde. Das Wettinger OK teilte nun mit, dass man bis Ende April über das weitere Vorgehen entscheiden will. "Wir werden den Entscheid bis Ende April 2020 der Öffentlichkeit und allen direkt Betroffenen mitteilen."