Was für eine Überraschung am Samstagabend in Luzern: Das Mundartpop-Sextett «Härz» holte an den Swiss Music Awards in der Kategorie Best Breaking Act den Sieg und setzte sich dabei gegen Crimer und Stereo Luchs durch. 2017 wurde das Sextett gegründet; alle sechs Frauen sind Mütter. Letztes Jahr ging die erste Platte, «Härz», in Verkauf und das mit Erfolg. Bereits im Mai durfte die Formation die Goldene Schallplatte für 10'000 verkaufte Alben entgegennehmen.

Teil der Erfolgsgeschichte ist die Ennetbadenerin Cathryn Lehmann. Die 47-Jährige ist auch zwei Tage nach der Awardübergabe immer noch aus dem Häuschen. «Wir gingen als Aussenseiter ins Rennen und hätten nie mit dem Award gerechnet», so Lehmann. Das habe denn auch zur Folge gehabt, dass man sich innerhalb der Gruppe überhaupt nicht überlegt habe, was, geschweige denn wer etwas sage. «Wir waren völlig von den Socken», erinnert sich Lehmann an den Moment, als «Härz» zum Sieger in der Kategorie Best Breaking Act ernannt wurden. Die Freude war umso grösser, als im Publikum auch ihr Mann und die beiden Kinder sassen. «Die Kinder durften sogar mit über den roten Teppich gehen, es war für die ganze Familie ein sehr spezieller Moment.» Ihre Kinder im Teenageralter seien sehr stolz auf das, was sie erreicht habe. «Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Sie sind jetzt in einem Alter, in dem es ihnen auch peinlich sein könnte, was ihre Mutter da macht», sagt Lehmann lachend.