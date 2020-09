Enge Kooperation zwischen den Regionen: Bildungs- und Arbeitsmarkt-Fragen werden zukünftig gemeinsam bearbeitet

Die Städte Brugg und Baden gehen bezüglich Bildungs- und Arbeitsmarktfragen künftig einen gemeinsamen Weg. Am Donnerstagmorgen wurde im Brugger Rathaussaal eine gemeinsame Absichtserklärung zur engen Kooperation unterzeichnet. Dem Verein Bildungsnetzwerk wird ein Leistungsauftrag erteilt.

Die Stadträte von Baden und Brugg - federführend waren Willi Däpp (SP, Brugg) und Ruth Müri (Grüne, Baden) - haben beschlossen, das Bildungsnetzwerk Baden auf Basis der bestehenden Strukturen in die REgion Brugg zu erweitern und als gemeinsames Einzugsgebiet die Bildungsregion Aargau Ost zu erschliessen. Ziel ist es, Politik, Bildung und Wirtschaft besser zu vernetzen. Mit an Bord geholt wurden auch die Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch sowie das BWZ Brugg.

