«Ärger über vollgestopfte Busse», so titelte das Badener Tagblatt Mitte letzten November. Im Artikel äusserten zwei Mütter, die mit ihren Familien auf der Badener Allmend wohnen, ihren Unmut darüber, dass die Busse der Linie 5 der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) über Mittag oft bis auf den letzten Platz besetzt seien. Dies habe zur Folge, dass auch schon Schüler in der Innenstadt stehengelassen worden seien und diese anschliessend den Heimweg zu Fuss hätten bewältigen müssen. Die beiden Mütter gelangten schriftlich an den Stadtrat, in der Hoffnung, es würden Lösungen gefunden. Dabei präsentierten sie gleich zwei Ideen. Wieso nicht analog dem «Rütihof-Express» einen Extra-Schulbus einsetzen oder wenigstens grössere Busse einsetzen?

Nun, ein Extra-Bus wird vorläufig nicht eingesetzt und auch auf grössere Busse muss man vorerst noch warten. Doch der Artikel blieb offenbar nicht ohne Wirkung. Wie die RVBW gestern mitteilten, «wird mit gezielten Massnahmen auf die zu Stosszeiten vollen Busse der Linie 5 Baldegg–Baden reagiert».

Aufgrund verschiedener Kundenreaktionen hätten die RVBW und die Verwaltung der Stadt Baden die bestehende Situation analysiert und das Vorgehen besprochen. So hätten die RVBW manuelle Fahrgastzählungen vorgenommen, die bestätigten, dass einzelne Fahrten vor allem mittwochmittags und freitagnachmittags tatsächlich sehr hohe Fahrgastzahlen aufweisen. «Es wurde aber auch beobachtet, dass sich die Fahrgäste im Einstiegsbereich aufhalten und nicht in den hinteren Teil des Fahrzeugs aufschliessen. Gründe dafür waren der schmale Gang und die fehlende dritte Türe», heisst es in der Mitteilung der RVBW. Als Sofortmassnahme habe der Busbetrieb zwei Busse der Linie 5 «stehplatzoptimiert umgebaut».

Das Ziel sei es gewesen, mehr Platz im Businnern zu schaffen. Konkret: Im Einstiegsbereich wurden zwei Sitzplätze entfernt und der Billettautomat versetzt. Dies ergibt insgesamt mehr Stehfläche. Zudem wurden im hinteren Bereich zwei Sitzplätze zugunsten eines breiteren Gangs entfernt. «So können sich die Fahrgäste besser im Bus bewegen und verteilen.»