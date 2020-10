Eltern kämpfen seit dem Suizid ihrer Tochter gegen Cybermobbing – jetzt erhalten sie den «Prix Courage»

Die Wahl des «Beobachter Prix Courage» erfolgte durch das Publikum via Online-Voting und durch die sechsköpfige Jury. Diese setzt sich wie folgt zusammen: Susanne Hochuli, Jury-Präsidentin, Iluska Grass (Preisträgerin PC 2019), Dr. med. Thomas Ihde (Psychologie-Beratung Beobachter), Michael Räber (Preisträger 2016), Remo Schmid (Preisträger 2017), Natalie Urwyler (Preisträgerin 2018). Die Stimmen des Publikums und jene der Jury werden zu je 50 Prozent gewichtet. Die Jury tagte am 21. Oktober. Sie vergibt ihre Punkte ohne Wissen des Publikumsvotings. Nach dem Voting der Jury und jenem der Leserschaft standen Nadya und Candid Pfister als Gewinner fest.

Alt Regierungsrätin Hochuli hielt Laudatio auf die Gewinner

Der mit 15’000 Franken dotierte Preis wurde ihnen am Freitagabend während der digitalen Preisverleihung auf Blick TV von Andres Büchi, Chefredaktor Beobachter, überreicht. Die ehemalige Aargauer Regierungsrätin und Jury-Präsidentin Susanne Hochuli würdigte die Gewinner in ihrer Laudatio: «Die Jury war sich einig: Das Ehepaar Pfister verdient den Prix Courage 2020! Nadya und Candid Pfister haben ihr Kind verloren. Sie haben das Schlimmste erlebt, was Eltern passieren kann. Und doch haben sie die Energie und die Zivilcourage gefunden, sich auf politischer Ebene dafür einzusetzen, dass sich kein Kind mehr wegen Cybermobbing umbringt. Dafür gebührt ihnen der Dank der Prix Courage Jury und eine grosse Anerkennung ihrer Zivilcourage.»

Jury-Präsidentin Susanne Hochuli konnte wegen eines Corona-Verdachts in ihrem Umfeld nicht persönlich an der Preisverleihung anwesend sein. Ihre Laudatio wurde in der TV-Übertragung per Videoschaltung eingeblendet. (luk)