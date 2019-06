Es ist nicht das erste Mal, dass Suter mit der Betreuung ihrer Tochter im «Goldiland» unzufrieden ist: «Ich wurde einmal angerufen, dass meine Tochter nicht am Mittagstisch aufgetaucht sei», erzählt Suter. «Das Telefon erhielt ich aber erst, nachdem sie bereits eine Stunde lang in der Betreuung der Tagesstätte hätte sein sollen. Bei solchen Zwischenfällen muss eine Tagesstätte einfach früher reagieren.» Ein anderes Mal habe eine Freundin die Tochter abgeholt. Obwohl die Regeln vorsehen, dass eine fremde Person nur nach einer ID-Kontrolle ein Kind abholen darf, habe man die Tochter der Kollegin einfach mitgegeben. «Da hat die Tagesstätte komplett versagt. Solche Fehler dürfen nicht passieren.»

Halb vier Uhr nachmittags. Ein kleines Mädchen sitzt auf einer Bank in Nussbaumen und weint. Eigentlich sollte sie noch von der Tagesstätte «Chinderhuus Goldiland» betreut werden. Doch stattdessen wird die Tochter von Y. Suter eine Stunde früher als abgemacht entlassen und nach Hause geschickt. Und das, obwohl auf dem Betreuungsblatt steht, dass die Mutter sie um vier Uhr abholt. Glücklicherweise trifft ein Freund von Suter auf die Siebenjährige und gibt der Mutter sofort per Whatsapp Bescheid. Diese reagiert umgehend, holt die Tochter ab und packt sogleich alle ihre Siebensachen im «Goldiland». «Natürlich habe ich die Verantwortlichen zur Rede gestellt», sagt die aufgebrachte Mutter. «Sie meinten daraufhin, bei ihnen habe sich ein Fehler eingeschlichen.» Suter ist ausser sich: «Man stelle sich nur einmal vor, was alles hätte passieren können.»

Als alleinerziehende Mutter sei es für sie wichtig, dass sie ihre Tochter in gute Hände abgeben könne. Der letzte Vorfall habe das Fass schliesslich zum Überlaufen gebracht. So oder so wäre die letzte Woche angebrochen, in der Suters Tochter ins «Goldiland» ging. Denn mittlerweile ist die Familie umgezogen und folglich nicht mehr auf die Betreuung in der Gemeinde Obersiggenthal angewiesen. «Für die letzte Woche habe ich mich anderweitig organisiert», sagt Suter. «Ich wollte meine Tochter auf keinen Fall noch länger in die Obhut dieses inkompetenten Personals geben.»

«Tagesstätte wirkt überfordert»

Sind diese harten Worte gerechtfertigt oder handelt es sich dabei nur die Vorwürfe einer frustrierten Mutter? Andere Familien teilen Suters Meinung: «Die Tagesstätte wirkt völlig überfordert», sagt ein Vater, der anonym bleiben will. «Wir fühlen uns nicht wohl dabei, unsere Kinder in diese Tagesstätte geben zu müssen. Aber wir haben keine andere Wahl.» Denn in Obersiggenthal bietet das «Chinderhuus Goldiland» die einzige Betreuungsmöglichkeit an. Tatsächlich: Die Vorwürfe wenden sich nicht gegen einen x-beliebigen Kita-Betrieb, sondern gegen die im Januar 2017 eröffnete, sechs Millionen teure Institution. Die Gemeinde Obersiggenthal hatte sich dazumal einstimmig für ein Betreuungsangebot ausgesprochen. Finanziert wurde der Bau der Tagesstrukturen durch die Standortgemeinde. Betrieben wird die Einrichtung seither vom eigens dafür gegründeten Verein.