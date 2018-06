Der Badener Elektrokonzern ABB liefert die ersten Hochleistungs-Ladesäulen für das Schweizer Autobahnnetz. Das Unternehmen «Ionity» plant den Aufbau eines europäischen Schnellladenetzes für Elektroautos. Letzte Woche wurde nun der erste Ladepark an der A2 im luzernischen Neuenkirch in Betrieb genommen.

Ionity ist ein Joint Venture der Automobilhersteller BMW Group, Daimler, Ford Motor Company und der Volkswagengruppe mit Audi und Porsche. ABB wurde von Ionity zu einem Haupttechnologiepartner und Zulieferer gewählt, wie das Unternehmen mitteilt. Die Servicestation, ein Pilotprojekt in der Nähe von Luzern, ist mit sechs von ABBs fortschrittlichsten Hochleistungs-Ladesystemen Terra HP ausgestattet. Die 350-kW-Schnellladesäule Terra HP versorgt Elektrofahrzeuge in nur acht Minuten mit genügend Strom für eine Reichweite von 200 Kilometern.

Ein Netz in 24 Ländern

Bis 2020 will Ionity ein Netz mit rund 400 Schnellladern in 24 Ländern aufbauen. Eine bedeutende erste Einführungsphase soll bereits 2018 stattfinden. Michael Hajesch, Geschäftsführer von Ionity, erklärte bei der Inbetriebnahme in Neuenkirch, er sei froh darüber, mit ABB einen starken internationalen Technologiepartner an der Seite zu haben, «um die Elektromobilität in ganz Europa auf das nächste Level zu heben».

Frank Mühlon, Geschäftsbereichsleiter Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge bei ABB, sagte: «Dies ist ein wahrer Meilenstein in Europa, und wir sind stolz darauf, als ausgewählter Technologiepartner unseren Beitrag leisten zu dürfen – vor allem vor dem Hintergrund, dass der erste Pilotstandort in der Schweiz, dem Hauptsitz von ABB, eröffnet wird. Wir freuen uns sehr, bei diesem Projekt mit Ionity zusammenzuarbeiten, um die leistungsstarke nachhaltige Elektromobilität in ganz Europa zu verbreiten.» Das Produktportfolio von ABB umfasst heute unter anderem Ladetechnologien für Elektroautos, Busse und LKWs sowie Lösungen für die Elektrifizierung von Schiffen, Eisenbahnen und Seilbahnen. Weltweit sind heute schon etwa 7000 Gleichstrom-Schnelllader von ABB in über 70 Ländern im Einsatz.

In den USA wurde ABB von Electrify America als Lieferant des Hochleistungs-Ladesystems Terra HP ausgewählt. Das Unternehmen plant die Installation von Hunderten von Ladestationen innerhalb und ausserhalb von 17 Ballungsgebieten und an zahlreichen landesweiten Autobahnen. Die Terra HP Hochleistungs-Ladesysteme von ABB, die nun im Ladepark in Neuenkirch zum Einsatz kommen, sind die ersten Systeme mit flüssigkeitsgekühlten Kabeln, die in Europa installiert werden.