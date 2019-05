In einem dringlichen Postulat rief die Fraktion SP/WettiGrüen den Wettinger Gemeinderat dazu auf, Massnahmen zu ergreifen, die den Klimawandel eindämmen (die AZ berichtete). An der gestrigen Einwohnerratssitzung in Wettingen wurde die Forderung nach der Ausrufung des Klimanotstands behandelt. Für eine Annahme des Postulats hätte es eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Es war mit 20 Ja- zu 28 Nein-Stimmen bei null Enthaltungen jedoch chancenlos.

Angenommen hingegen wurden die beiden Kredite, die dem Einwohnerrat vorgelegt wurden. Einerseits ging es um einen Beitrag von rund 5 Millionen Franken an die Baukosten für die Sanierung des Kurtheaters Baden (44 Ja- zu 4 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen). Im Gegenzug muss nun der Einwohnerrat Baden Ende Mai noch über einen Kredit in gleicher Höhe an die Sanierung des Sportzentrums Tägerhard zustimmen. Sollte dieser ebenfalls annehmen, hat am Ende das Wettinger Volk im Oktober das letzte Wort.

Andererseits ging es auch um den Kredit von 1,5 Millionen Franken zur Erweiterung der Liegenschaft an der Schartenstrasse 42, um mehr Kinderbetreuungsplätze zu schaffen (45 Ja-Stimmen zu 3 Enthaltungen). Der Kredit wurde zusätzlich durch einen Antrag der Wettinger Finanzkommission (Fiko) um 130 000 Franken erhöht (44 Ja-Stimmen zu 4 Enthaltungen). Die Fiko war zum Schluss gekommen, dass es sinnvoller wäre, die Liegenschaft gleich so bereit zu stellen, dass optional ein Stockwerk hinzugefügt werden kann - sollte die Nachfrage nach Betreuungsplätzen weiterhin zunehmen. Die Idee der Fiko kam bei den Parteifraktionen gut an.

Diskutiert wurden zudem der Rechenschaftsbericht sowie der Rechnungsabschluss 2018, Beide wurden am Ende ebenfalls genehmigt.