Von Vertretern christlicher Religionen wurde die islamische Gemeinschaft in Gebenstorf willkommen geheissen. Bedauert wurde einzig das Fernbleiben des Gemeinderats. «Wir waren acht Jahre auf der Suche nach passenden Räumen und haben in Gebenstorf eine sehr gute Lösung gefunden», sagte Vereinspräsident Selim Selimi an der Einweihung am Samstag. «Wir freuen uns und möchten uns hier integrieren.» Selimi betonte, dass der 1997 gegründete Verein den Austausch zwischen den Religionen und Kulturen fördern und Vorurteile ausräumen wolle. «Wir sind keine geschlossene Gesellschaft, unsere Tür steht immer offen», sagte er.

«Wir sind sehr glücklich darüber, dass Sie hier Ihren neuen Sitz haben», unterstrich Daniel Ric, Präsident der katholischen Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi. «Wir haben alle nur einen Gott, egal wie dieser heisst. Herzlich willkommen.» Ein weiterer Vertreter der christlichen Konfession, Michael Lepke, Gemeindeleiter der katholischen Pfarrei Liebfrauen in Obersiggenthal-Nussbaumen, sprach am Samstag zu den Muslimen. «Mit dem neuen Domizil haben Sie würdiges Zuhause gefunden, im Unterschied zum früheren in Obersiggenthal-Kirchdorf», sagte der Pfarrer. Lepke betonte, dass der interreligiöse Dialog in Nussbaumen eine lange Tradition habe. Er überreichte eine Geldspende von 500 Franken, denn noch gibt es in der früheren Pizzeria «Il Gabbiano» viel zu tun.