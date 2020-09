«Einmalig in der zeitgenössischen Literatur»: Langmatt zeigt Collagen von Herta Müller

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Herta Müller an ihren Collagen. Wort für Wort schneidet sie aus Zeitungen und Zeitschriften aus und klebt sie auf postkartengrossen Karten zu Gedichten mit hoher visueller Präsenz zusammen. In der Langmatt zeigt sie rund 140 neue Collagen, die sich erstmals in ihrem Werk inhaltlich aufeinander beziehen und so etwas wie eine lyrische Autobiografie formulieren, «in dieser Form einmalig in der zeitgenössischen Literatur», wie die Langmatt mitteilt. Die kleinformatigen Werke werden eng aneinandergereiht als lange Linie in der Galerie der Langmatt zu sehen sein. Markus Stegmann: «Ich kenne die Texte von Herta Müller schon lange. Wir haben ihr via Verlag einen Brief zukommen lassen, in dem wir unser Museum vorstellten. Dass sie sich bereiterklärt hat, ihre Collagen bei uns auszustellen, ist für uns ein Glücksfall.»