Der geplante Bau des "Tivoli Gartens" umschliesst einen Obi Baumarkt, zwei Hochhäuser mit rund 420 Wohnungen und eine Haltestelle der Limmattalbahn. Um mit dem "Fahrplan" des Baus der Limmattalbahn mithalten zu können, wäre es nötig gewesen, mit dem Bau des Tivoli Gartens zeitig beginnen zu können. Die Limmattalbahn soll im Dezember 2022 in Betrieb genommen werden und eine Haltestelle auch beim "Tivoli Garten" entstehen. Sie ist wichtiger Bestandteil des Bauprojekts.

Doch als der Verkehrsclub (VCS) Aargau Beschwerde einlegte, war plötzlich unklar, ob es so weit kommen würde. Dem VCS gingen die Umweltmassnahmen im Gestaltungsplan "Handels- und Gewerbezone Ost (HGO)" zu wenig weit. Nach "langwierigen und schwierigen Verhandlungen", wie sie VCS-Präsident Jürg Caflisch bezeichnete, konnten sich die Beteiligten am Ende doch noch auf eine Kompromisslösung einigen. Es ging unter anderem um eine Neuregelung der Parkraumbewirtschaftung, eine Reduktion der Anzahl Parkplätze sowie um Kompensationszahlungen bei der Überschreitung von festgelegten Fahrtenzahlen.

Weiterentwicklung wichtiger

Wird die Zahl von 5 Millionen Autofahrten in einem Jahr im Bereich des Tivoli Gartens überschritten, müssen die Eigentümer Kompensationszahlungen an die Gemeinde Spreitenbach leisten. Diese muss die Mittel für Massnahmen im öffentlichen Verkehr und im Langsamverkehr einsetzen.

Bei der Anzahl Parkplätze einigte man sich auf 3900 Parkplätze, 3500 für die Kunden, 400 für die Mitarbeiter. "Unser Wunsch waren 3000," sagte Caflisch. Der VCS hätte eigentlich nur aus Sicht der Parkplatzgebühren ihr Ziel erreicht, so Caflisch. "Bei der Anzahl Fahrten und Parkplätze hätten wir uns tiefere Zahlen vorgestellt." Trotzdem stimmte für sie am Ende auch das Gesamtpaket.



Wie auch für Patrick Stäuble, der als Geschäftsführer der Shoppi Tivoli Management AG auch die Interessen der Investoren Genossenschaft Migros Aare/Credit Suisse vertritt. Er zeigte sich erleichtert über die gefundene Lösung: "Wir haben uns ganz klar dafür entschieden, dass das, was wir erhalten für die Weiterentwicklung des Shoppi Tivoli, der Limmattalbahn und des Zentrums Neumatt mehr bringt als um die Parkplätze, die wir abbauen müssen, oder die Parkgebühren ab erster Stunde, zu kämpfen."

Klar, sie hätten das ganze Paket gerne ohne Parkgebühren gebaut, aber das stand nun einmal nicht im "Menüplan". Mit dem Kompromiss, ab der ersten Minute zwei Franken Parkgebühr zu verlangen und für jede weitere Stunde 50 Rappen, können sie leben. Auch wenn es ein emotionales Thema gewesen sei: "Wie wenn die Stange Bier zehn Rappen teurer wird".

Im letzten Moment

Es war quasi "5 vor 12", äusserte sich auch der Spreitenbacher Gemeindepräsident Valentin Schmid zur Kompromisslösung. Er freute sich, dass eine Einigung gefunden werden konnte, und nun vorwärts gemacht werden kann.

Bewilligt der Kanton den vorliegenden Gestaltungsplan, soll im März das Baugesuch eingereicht werden. Baubeginn ist auf Ende 2020 geplant.